Opnieuw succesvolle editie voor Halle schaatst!

De tijdelijke schaatsbaan aan het Stationsplein in Halle heeft tot nu toe ruim 11.000 bezoekers gelokt. De organisatie spreekt van een succesvolle editie, ook al ziet het er voorlopig niet naar uit dat er records zullen genoteerd worden.

Vorig jaar lokte de piste in Halle meer dan 20 000 bezoekers, wellicht wordt dat recordjaar nog niet meteen overtroffen. Maar de piste blijft wel nog open tot 15 januari.

Wie rustig met z'n kinderen wil komen schaatsen komt best in de voormiddag. Zeker wie hen de kneepjes van het vak wil leren. Een uitgebreide sfeerreportage krijg je vanavond in het nieuws op RINGtv.