Opnieuw technische panne bij Belgocontrol

Belgocontrol, de luchtverkeersleider in ons land, had dinsdag opnieuw af te rekenen met een technische panne. Het gaat om het derde incident in twee jaar tijd en dat verontrust de pilotenvereniging BECA (Belgian Cockpit Association).

Volgens BECA verdween door een menselijke fout het beeld van de radarschermen en moest Belgocontrol noodgedwongen overschakelen naar een back-upsysteem. Maar de functionaliteit hiervan is volgens Beca zeer beperkt. Belgocontrol bevestigt intussen het technisch probleem maar benadrukt dat de veiligheid voor het luchtverkeer nooit in het gedrang is gekomen.

Toch maakt de pilotenvereniging zich zorgen. Het gaat immers al om het derde incident in twee jaar tijd. Een panne in Steenokkerzeel legde op 27 mei 2015 het vliegverkeer urenlang lam. Op 12 april 2016 moest ook het luchtruim enkele uren gesloten worden door een personeelstekort. Dit soort incidenten zijn voor BECA echter onaanvaardbaar. “De pilotenvereniging heeft naar eigen zeggen al meerdere malen benadrukt dat het hoog tijd is dat Belgocontrol de nodige maatregelen neemt om de vliegveiligheid te verzekeren”, zo luidt de kritiek in een mededeling.