Opnieuw treinen tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid

De problemen zijn het gevolg van een brand op een werktrein in de buurt van Brussel-Centraal. De brand ontstond om 5 u vanochtend. De brandweer had de situatie snel onder controle, al was er veel rookontwikkeling. 5 uur lang was er geen treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

Hoe lang Brussel-Centraal gesloten blijft is nog onduidelijk. Infrabel is bezig met het onderzoeken van de schade aan de infrastructuur en de bovenleidingen.