Opnieuw treinverkeer in Galmaarden

Nadat in Galmaarden rond 6u20 een vrachtwagen met een kraan de twee bovenleidingen had afgerukt ter hoogte van de Werfstraat, was er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Edingen en Geraardsbergen. Rond 18u werden de herstelwerken beëindigd en was er opnieuw treinverkeer mogelijk. Dat laat Infrabel weten. Al die tijd werden er voor de reizigers bussen ingelegd tussen de stations van Edingen en Geraardsbergen. (Bekijk ook de reportage: ‘Verstoord treinbverkeer door zwaar beschadigde bovenleiding in Galmaarden') (foto Olivier Vanden Bergh)