Opnieuw treinverkeer naar Brussel maar geen halte in Brussel-Centraal!

Er is opnieuw treinverkeer mogelijk door de Brussele Noord-Zuidverbinding na de mislukte terreurdaad van dinsdagavond. Maar er zullen geen treinen stoppen in Brussel-Centraal. Dat meldt de NMBS. Wie dus in het centrum moet zijn kan sporen tot Brussel-Noord of Brussel-Zuid en daar overstappen op tram, bus of metro.

Na de mislukte aanslag in Brussel-Centraal werd al het treinverkeer door de drukke Noord-Zuidverbinding stilgelegd. Ook het station Brussel-Centraal werd volledig ontruimd. Het treinverkeer door Brussel heeft zich intussen hernomen maar de treinen zullen dus niet stoppen in Brussel-Centraal. Wie in Brussel-Zuid of Brussel-Noord overstapt op bus, tram of metro kan gebruik maken van zijn vervoersbewijs van de NMBS en hoeft dus geen nieuw ticket aan te kopen.

Pendelaars houden ook best rekening met vertragingen of afgelaste treinen. Door het incident zijn immers niet alle treinen op hun bestemming geraakt.

Reizigers kunnen gratis gebruik maken van de metro#NMBS — NMBS (@NMBS) June 21, 2017

Drama in Brussel-Centraal voorkomen

Brussel-Centraal werd dinsdagavond opgeschrikt door een mislukte bomaanslag. Nadat er rond 20u30 een kleine explosie plaatsvond, grepen de aanwezige militairen onmiddellijk in. Ze schoten de vermoedelijke dader onmiddellijk neer. Het parket bevestigt dat hij is overleden. Buiten de dader vielen er geen doden of gewonden. Volgens het parket gaat het om een terreurdaad maar handelde de man alleen. De kleine explosie zou volgens de VRT enkel de ontsteking zijn geweest van een relatief zware bom die de man bij zich had. Door het alerte optreden van de aanwezige militairen werd dus een groter drama voorkomen.

Explosions and possible terror attack in #Brussels. Looks very serious... pic.twitter.com/nodI2lNvO7 — Roman Pable (@RomanPable) June 20, 2017