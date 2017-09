Opnieuw treinverkeer tussen Gent en Brussel

Het treinverkeer tussen Gent en Brussel ondervond vanmorgen heel wat hinder door een brand in Anderlecht. Intussen zijn de problemen van de baan en kunnen opnieuw alle spoorlijnen gebruikt worden.

Door het incident was de snelle lijn meer dan een uur lang onderbroken tussen Brussel-Zuid en Vorst, en dat in beide richtingen. Al het treinverkeer tussen Gent en Brussel moest daardoor over de trage, klassieke lijn. En dat veroorzaakte de nodige vertragingen tot soms 20 minuten. Intussen werd de snelle lijn heropend maar de vertragingen zullen wel nog een tijd voelbaar zijn.