Opnieuw treinverkeer tussen Leuven en Brussel/Mechelen

In Leuven is men gestart met het takelen van de trein die zaterdag ontspoorde. De werken schieten goed op. Daardoor is er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Leuven en Mechelen en Leuven en Brussel.

Zondagmiddag had het parket de plaats van het ongeval, waarbij zaterdag 1 dode en 27 gewonden vielen, vrijgegeven. Nadien kon gestart worden met de bergingswerken. De voorbije nacht werd het eerste rijtuig getakeld. Het gaat om de wagon die zich losscheurde van de rest van de trein en in de berm kantelde. Ook de andere wagons worden straks van de sporen verwijderd.

Ondertussen is er opnieuw treinverkeer mogelijk. Maar het gaat wel om een beperkte dienstverlening. Het treinverkeer naar Aarschot kan over beide sporen. Ook rijden er opnieuw treinen richting Mechelen en Brussel maar verschillende piekuurtreinen werden wel geschrapt. Dat er opnieuw treinverkeer mogelijk is naar Leuven is alvast goed nieuws voor de treinpendelaars in Halle, Vilvoorde, Zaventem.