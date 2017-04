Opnieuw verkeerslichten op Heldenplein Vilvoorde?

Mogelijk verdwijnen de twee rotondes aan het Heldenplein in Vilvoorde. Een studiebureau pleit in de marge van het voorkeurstracé voor de trambus voor het gebruik van verkeerslichten. Dat zou voor een vlottere verkeersdoorstroming zorgen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Maar volgens burgemeester Bonte (Sp.a) zal er pas na de zomer een beslissing genomen worden.

De rotondes werden destijds aangelegd om een vlottere en meer veilige doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen aan het Heldenplein in Vilvoorde. Maar een studiebureau pleit er nu voor om opnieuw verkeerslichten te plaatsen. Die zouden minder files creëren en bovendien ook een eigen bedding mogelijk maken voor de trambus die in 2019 tussen de Heizel en Brussels Airport moet rijden.

Of verkeerslichten de beste oplossing zijn, laat burgemeester Bonte in het midden. Hij wil niet dat zijn stad omgewoeld wordt voor een oplossing die er eigenlijk geen is. Daarom zullen er ook nog alternatieven bestudeerd worden. Een beslissing zal er pas na de zomer genomen worden. Wel beseft Bonte dat er iets moet gebeuren om het verkeer opnieuw vlot te trekken in hartje Vilvoorde, los van het feit of de trambus er al dan niet zal komen.

In ieder geval wordt dit geen eenvoudige uitdaging. Zowat alle belangrijke invalswegen monden immers uit op het Heldenplein. Bijkomende vraag is wat er met het kunstwerk ‘Het Paard’ van Rik Poot zal gebeuren.