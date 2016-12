Oppositie in 'onbestuurbaar' Pepingen voert opnieuw alle punten van gemeenteraad af

De gemeenteraadszitting van gisterenavond in Pepingen had geen enkele zin want de oppositie, die sinds vorig jaar over een meerderheid beschikt in de raad, voerde opnieuw alle punten die de LVB-N-VA-coalitie agendeerde af. Daardoor kon onder meer het punt over Intradura, een nieuw op te richten intercommunale voor afvalbeheer, niet behandeld worden.

Het gemeentebeleid in Pepingen zit in een zware impasse. Na de verkiezingen in 2012 vormden LVB en N-VA met één zetel op overschot een coalitie. Vorig sloot N-VA-schepen Peter Lacres echter aan bij de oppositiefractie waardoor deze plots over een meerderheid in de raad beschikte. Eind september besliste de gemeenteraad al voor de derde keer dat Pepingen structureel onbestuurbaar was. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf hierop gouverneur Lodewijk De Witte een nieuwe bemiddelingsopdracht. Hij praatte reeds met de partijvoorzitters, burgemeester Eddy Timmermans (LVB) en André De Roubaix, maar diende nog geen verslag in bij de minister.