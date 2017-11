Opsporing overvallers Zaventem, Diegem en Groot-Bijgaarden

Een bende Franstalige jongeren pleegde afgelopen zomer in augustus wellicht drie overvallen in onze regio op enkele dagen tijd, in Zaventem, Diegem en Groot-Bijgaarden. De bende ging daarbij bijzonder driest te werken. Ze gebruikte hamers, messen en een vuurwapen. De politie heeft camerabeelden van de overvallen vrijgegeven, in de hoop dat tips kunnen leiden tot een doorbraak in de zaak. Alle vrijgegeven beelden ziet u vanavond in ons nieuws.

Op 10 augustus sloeg de bende een eerste keer toe in een Quick-restaurant in Zaventem. Minstens vier daders stormen recht op de kassa af en bedreigden het personeel en de klanten met messen en hamers. Twee dagen later was het Ibis-hotel in Diegem het doelwit. Eén dader hield buiten de wacht, terwijl zijn kompanen de kassa leegroofden. Ook hier gingen de daders bijzonder agressief te werk. Weer een dag later sloegen ze met een hamer de deur in van Brussels Kart in Groot-Bijgaarden. Ze bedreigden er verschillende klanten met messen en hielden een werknemer onder schot met een vuurwapen. Volgens getuigen gaat het om jonge daders, tussen 18 en 20 jaar, die Frans spreken. Allemaal droegen ze donkere kledij en een bivakmuts. Eén dader droeg schoenen met opvallend rode veters. De bende reed telkens weg in een zwarte Mercedes C-klasse. Tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail: opsporingen@police.belgium.eu.

Beelden: Faroek (VTM)