Opsporingsbericht: 14-jarig meisje uit Ukkel vermist

De politie vraagt, op verzoek van het Parket van Brussel en in samenwerking met Child Focus, om volgend opsporingsbericht te verspreiden. Op woensdag 24 mei 2017, verliet de 14-jarige Firdaous BOUHALTITE SOULAÏMANE haar woning in Ukkel. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen.

Firdaous is zeer slank gebouwd en is ongeveer 1m60 lang. Ze heeft donkere ogen en halflang haar dat meestal opgestoken is.

Het is niet geweten welke kledij ze droeg. Het is mogelijk dat ze een donkerbruine niqab en zwarte handschoenen draagt.

Hebt u Firdaous nog gezien of weet u waar ze is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via Child Focus op het nummer 116 000. Mailen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu