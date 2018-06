Opvallend hoge concentraties cocaïne in rioolwater Merchtem

Uit een Europese studie blijkt dat er opvallend hoge concentraties zijn gemeten in het rioolwater van Merchtem. Uit de studie blijkt zelfs dat Merchtem op de dertigste plaats staat wat betreft concentraties cocaïne. Het bericht staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

234,8 mg cocaïnerestant per duizend inwoners. Dat is de hoeveelheid cocaïne die is gevonden bij metingen van het rioolwater in Merchtem. Ter vergelijking: in Brussel bedroeg de concentratie 373, 8 mg en in Antwerpen 822, 9 mg. De stalen werden genomen in de maand april.

Merchtem staat daarmee op de dertigste plaats in de lijst van gemeenten en steden met de hoogste concentratie cocaïne in het rioolwater en dat is verrassend. Burgemeester De Block van Merchtem stelt zich wel serieuze vragen bij het onderzoek. Volgens de burgemeester zijn de stalen genomen in het zuiveringsstation aan Preenakker in het industrieterrein de Dooren. Daar komt het afvalwater samen van 30.000 inwoners en dus niet alleen van die van Merchtem, dat amper 16.000 inwoners telt.

Nog steeds volgens De Block blijkt evenmin uit politiegegevens dat er in de gemeente een groot probleem van drugs zou zijn. Het aantal drugsgerelateerde feiten bedraagt in Opwijk en Merchtem zelfs slechts één tiende van het aantal gevallen dat in Asse en Wemmel wordt genoteerd.

En dus blijft het zoeken naar een verklaring voor de hoge concentraties cocaïne in het Merchtemse rioolwater...