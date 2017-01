Opwijk opent rouwregister voor Swat Van der Elst

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Opwijk betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van de heer Swat Van der Elst. Tegelijkertijd wil het college alle inwoners van Opwijk de kans geven om een persoonlijke boodschap of teken van medeleven neer te pennen. Dat kan op de volgende momenten in het rouwregister in de inkomhal van het gemeentehuis in de Marktstraat 55:

- Vrijdag 13 januari van 9u tot 16u

- Maandag 16 januari van 9u tot 16u

- Dinsdag 17 januari van 9u tot 20u