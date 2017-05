In Opwijk is dorpsfiguur Jean-Pierre Vallaeys - beter bekend als "Pitoe" - overleden. Pitoe was een echte duizendpoot. Als animator en presentator organiseerde hij onder meer wedstrijden, play back shows en optredens. Hij nam ook deel aan het kookprogramma "Komen eten". Zaterdag werd Pitoe dood aangetroffen in z'n woning, de man sukkelde al een tijdje met z'n gezondheid.