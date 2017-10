Opwijkse restaurants zetten Fair Trade op de kaart

De actie is een initiatief van het Derdewereldhuis, in Opwijk trekker voor de erkenning als Fair Trade Gemeente. Met de actie zetten de initiatiefnemers eerlijke handel in de kijker op een originele, laagdrempelige manier. De restaurants waren meteen enthousiast om hun steentje bij te dragen.

Fair Trade Gemeente

Het Derdewereldhuis adviseert en ondersteunt de gemeente in haar beleid, sensibiliseert de burgers en coördineert en stimuleert activiteiten over thema’s die betrekking hebben op de Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met kansarme gebieden. Verder is het Derdewereldhuis de gemeentelijke trekker voor de erkenning als Fair Trade Gemeente. Die titel geeft aan dat de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Opwijk is sinds 2012 erkend als Fair Trade Gemeente. Net voor de zomer werd de erkenning ook voor 2017 bevestigd.

Creatieve opdracht

“Om de erkenning te behouden moet het bewustzijn en de kennis rond Fair Trade regelmatig gepromoot worden bij burgers, verenigingen, plaatselijke winkels en horeca. Ook het lokale bestuur moet inspanningen doen,” aldus de initiatiefnemers. “Met de trekkersgroep delen we jaarlijks begin mei tijdens onze ontbijtactie 350 Fair Trade-ontbijten uit aan de Opwijkse treinpendelaars. Die actie is ondertussen gekend en fel gesmaakt. Met deze nieuwe actie betrekken we de plaatselijke horeca. Zij waren meteen gewonnen voor het idee.“

Tijdens de week van de Fair Trade zullen de Opwijkse chefs Fair Trade producten in hun gerechten verwerken. Een leuke en creatieve opdracht, aldus kok Jan van Singel 9: “Het gamma Fair Trade producten is uitgebreid, van fruit over rijst, dranken, kruiden, sausen, koekjes en chocolade. Er is dus keuze zat. Ik ga zelf voor een Fair Trade pasta als suggestie op onze kaart.” Chef Kristof van A’Muze zal al zijn amuzes Fair Trade proof maken. Wie tussen 4 en 14 oktober gaat eten in Taxus, A’Muze, Singel 9, Mimosas of Het Brouwershuis kan de creativiteit van de chefs zelf proeven.