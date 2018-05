Opwijkse werktuigenbib zoekt steun via crowdfunding

Vzw De Werkbank is een uitloper van het burgerinitiatief 2040 en wil een duurzame uitleenbibliotheek voor gereedschappen uit de grond stampen. Christophe Arys: “Hoeveel dure toestellen om te verbouwen, klussen of tuinieren worden er vandaag aangekocht voor beperkt gebruik en liggen daarna jaren in een garage of tuinhok? Of hoeveel mensen laten zich wel eens verleiden om een ‘goedkoop’ toestel aan te kopen dat te snel stuk gaat en niet meer te herstellen valt? Dat kan anders.” De werktuigenbib zal werken met een jaarlijks lidmaatschap. In ruil voor een klein bedrag krijg je onbeperkte toegang tot een hele resem gereedschap. Om die toestellen te kunnen aankopen zijn de initiatiefnemers op zoek naar fondsen. Ze doen dat via crowdfunding. “Particulieren en bedrijven die dit deelinitiatief een warm hart toedragen kunnen hun financieel steentje bijdragen in ruil voor een leuke incentive. Momenteel heeft vzw De Werkbank 40% van de vooropgestelde 5.500 euro verzameld”, aldus Arys. “Steunen kan vanaf 10 euro. Doneer je 50 euro, dan zit er in je pakket onder andere een lidmaatschap voor een jaar en vanaf 100 euro krijgt een toestel naar keuze ook jouw naam. Ook voor bedrijven hebben we aangepaste pakketten. De Werkbank steunen en zo mee realiseren kan via www.growfunding.be/dewerkbank of telefonisch via 0478 65 00 01.”