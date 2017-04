Organist Jozef Sluys krijgt postuum straat in Sint-Pieters-Leeuw

Jozef Sluys overleed in 2015 op 78-jarige leeftijd. Hij was 41 jaar lang de organist van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Hij was ook de man achter de Kathedraalconcerten in de hoofdstad, de Internationale Orgelweek en de Historische Concerten in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. De organist woonde jarenlang in Vlezenbeek en werd uitgeroepen tot allereerste ereburger van Sint-Pieters-Leeuw. Sinds 2009 mocht hij zich ook ridder noemen. Hij zette de Belgische orgelmuziek dan ook wereldwijd op de kaart.