Oud Beersel eert stichter met speciale Oude Geuze

135 jaar na oprichting brengt Oud Beersel een bijzondere Oude Geuze uit. Die draagt de naam VANDERVELDEN en is dan ook een hommage aan Henri Vandervelden, die in 1882 de brouwerij oprichtte.

De brouwerij Vandervelden werd in 1882 gesticht door Henri Vandervelden en van vader op zoon overgedragen tot aan de derde generatie, die besloot de naam in OUD BEERSEL te veranderden. IN 2002 ging de brouwerij dicht, deels door verouderde infrastructuur.

“Toen ik in 2003 in Estaminet Le Zageman te Brussel een Oude Geuze Oud Beersel bestelde, vertelde de baas mij dat het zijn laatste flessen waren en dat de brouwerij ondertussen gesloten was. Ik heb dan contact opgenomen met de oude brouwer, toen 77 jaar oud, die mij vertelde dat voor sluiting zijn neef nog 10 jaar de brouwerij heeft verder gezet. De oude brouwer bleef achter met een leeg brouwerijgebouw en als 25 jarige knaap stond ik voor de keuze om een nieuw favoriet bier te kiezen of om Oud Beersel terug op te starten," vertelt Gert Christiaens, de huidige brouwer.

Christiaens heeft het tot zijn missie gemaakt om authentieke lambiekbieren te beschermen voor de toekomstige generaties. Hij heeft veel respect voor de geschiedenis van de brouwerij. Speciaal voor de 135ste verjaardag werd een Oude Geuze gestoken van éénjarige lambiek gerijpt op 30 jaar oude foeders uit Toscane en driejarige lambiek gerijpt op een oude foeder van Oud Beersel.