Oud-burgemeester en schepen De Borger uit Londerzeel stopt met politiek

De Borger heeft er een politieke loopbaan van 35 jaar op zitten. Hij begon op de studiedienst van CD&V en kwam later ook in het gemeentebestuur van Londerzeel terecht, waar hij in 1989 schepen werd. In 1995 kreeg hij de burgemeestersjerp. In 2015 gaf hij na een politiek akkoord met coalitiepartner N-VA het burgemeesterschap door aan Nadia Sminate (N-VA).

Volgens De Borger is de politiek verzuurd en neemt hij daarom afscheid. “Ooit was politiek mijn passie, mijn werk en mijn leven,” zegt hij. “Nu is die goesting weg.”

De Borger blijft schepen tot het eind van deze legislatuur. “Ik ga mijn mandaat constructief en correct blijven invullen,” zegt hij.