Oud-burgemeester en VLD-volksvertegenwoordiger Marcel Seghers overleden

Marcel Seghers, oud-burgemeester van Bellingen (Pepingen) en oud-volksvertegenwoordiger voor de VLD, is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden. Seghers was bijzonder actief in het lokale gemeenschapsleven en hij was tevens één van de medeoprichters van RINGtv.

Marcel Seghers legde de eed af als burgemeester van Bellingen in 1970 en hij bleef burgemeester tot 1976. Na de fusie met Pepingen werd hij daar in 1977 gemeenteraadslid en na 6 jaar oppositie werd hij van 1983 tot 2006 schepen. In 2009 nam Seghers ontslag als gemeenteraadslid van Pepingen en verliet daarmee de politiek.

Ook op nationaal vlak was Seghers politiek actief. Zo werd hij in juli 1994 volksvertegenwoordiger voor de VLD in opvolging van Annemie Neyts. Hij bleef die functie bekleden tot 1995.

Marcel Seghers was ook zeer actief in het lokale verenigingsleven. Zo richtte hij in Bellingen onder meer de jaarlijkse Halfoogstfeesten op. Verder lag hij als medeoprichter ook aan de wieg van RINGtv.

Seghers werd 81 jaar oud. Op 6 juni is er om 11 u 30 een afscheidsdienst in de kerk van Bellingen.