Oud-burgemeester van Vilvoorde Willy Cortois overleden

Willy Cortois verloor vanmorgen de strijd na een slepende ziekte.

Willy Cortois heeft een lange geschiedenis van bijzondere verdiensten voor de stad Vilvoorde. Hij zetelde 38 jaar in de gemeenteraad, was van 82 tot 94 schepen en van 94 tot 2000 burgemeester. Ook nationaal drukte Cortois zijn stempel. Hij was van 84 tot 2007 federaal volksvertegenwoordiger. Hij was fractieleider, eerst van de PVV, later van de VLD enj was ook ondervoorzitter en questor van de Kamer. In 2008 nam hij afscheid van de politiek.

Het stadsbestuur van Vilvoorde laat weten dat het Willy Cortois bijzonder erkentelijk is voor de talrijke inspanningen die hij leverde en de realisaties die steeds in het belang waren van de bevolking van “zijn” Vilvoorde.