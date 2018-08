Oude camping bezet door Franse woonwagenbewoners

De gezinnen verblijven sinds maandag op de oude camping Baarbeek, die het eigendom is van de gemeente. Ze dienden een aanvraag in voor hun verblijf bij de gemeente, maar kregen een negatief antwoord. Dat legden ze naast zich neer.

Intussen verzocht de politie de gezinnen om te vertrekken, maar dat weigerden ze. Na overleg met burgemeester Coopman is er besloten dat de families tot 28 augustus mogen blijven. Voor hun onkosten, zoals water en elektriciteit, betalen ze een vergoeding aan de gemeente en aan de organisatie die actief is op het terrein. Ook moesten ze garanderen dat de oude campingsite netjes zullen achterlaten.

'Verkeerd signaal'

Coalitiepartij N-VA is niet opgezet met de gemaakte afspraken. “De beslissing van het schepencollege is overruled,” klinkt het. Eerste schepen Veerle Geerinckx betreurt de aanpak: “Regels zijn er voor iedereen. Wij bewaken ook streng onze eigen verenigingen die willen kamperen. Zij moeten steeds tijdig op voorhand een aanvraag indienen en in orde zijn met alle documenten. Helaas is er nu anders beslist. Ik hoop dat dit geen verkeerd signaal is naar andere groepen toe.”

In 2010 kocht de gemeente Zemst Camping Baarbeek, met de bedoeling de camping te laten uitdoven. Toen zag de gemeente de gronden als een opportuniteit voor later. Eerder dit jaar raakte bekend dat de Baarbeeksite een recreatieve woonzone wordt, met aandacht voor het Romeins verleden van Zemst. Nu al wordt het terrein gebruikt door vzw Heirweg, dat de Romeinse geschiedenis van Elewijt onderzoekt.

Foto: archief