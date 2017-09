Oude jongensschool te koop in Nijverseel

In Nijverseel, bij Opwijk, staat de oude jongensschool te koop. De gemeente doet het gebouw van de hand omdat het versleten is en er te veel kosten aan zijn.

Opwijk hoopt er nog 400.000 euro van te krijgen. Geen eenvoudige opdracht want het gebouw is beschermd en mag dus niet afgebroken worden. Het dateert van voor de tweede wereldoorlog, deed tot in de jaren 70 dienst als school en nadien vonden verschillende gemeentelijke diensten er onderdak. De laatste jaren werd het gehuurd door groep Intro.