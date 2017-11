Oude school in Meise wordt medisch kabinet

De oude school aan de Beekstraat in Imde (Meise) is volledig gerestaureerd. Dankzij Flavio Dal Bó (71) en zijn echtgenote Greta Thomas die even verderop wonen. "Het was onze droom de school in onze straat te kopen en die te restaureren", zegt Flavio.

Flavio Dal Bó is inmiddels gepensioneerd, maar hij heeft als aannemer meerdere projecten en opmerkelijke gebouwen in Meise, maar ook in Brussel en elders gerealiseerd. De school van Imde was wel een hele uitdaging. Flavio kocht het leegstaand pand van de gemeente tijdens een openbare verkoop voor 580.000 euro. In februari 2016 begon hij met z'n echtgenote, architect, enzomeer, aan de restauratie. Flavio: "Wat we hier aantroffen, was een ramp", zegt Flavio. "Er was geen fundering. Het gebouw was gewoon op aarde opgetrokken. Er waren ook geen plannen terwijl we het uitzicht willen en moesten bewaren binnen hetzelfde volume. Ik kreeg er hoofdpijn van, maar het is gelukt: met speciale technieken hebben we hier alles 40 cm binnen afgegraven, en hebben we er betonpalen in gegoten, daarna kwam er 40 cm isolatie in de grond en 18 cm in de muren. We installeerden vloerverwarming en ventilatie en hebben het volledig volgens de regels van de kunst gerestaureerd. De renovatiekosten, inclusief de dokterskabinetten en de luxe-appartementen, zijn geraamd op zo'n 750.000 euro."

Op het gelijkvloers is een medisch centrum geïnstalleerd met vier dokterskabinetten. De drie andere dokterskabinetten worden later verhuurd. Huidspecialist Jan Heiremans (36), die tevens zaakvoerder is van Art Medico Clinic en uit Grimbergen afkomstig is, legt uit: "Wij zijn een medisch centrum dat op vlak van anti-veroudering een begrip is. We hebben vestigingen in Gent, Luxemburg en nu dus in Imde (Meise). We hebben jarenlange expertise in huidverbetering en huidverzorging. Ik ben zelf met veel passie en toewijding 12 jaar actief geweest in de plastische chirurgie. De laatste jaren heb ik een bijzondere interesse voor anti-aging en huidverbetering, zowel voor huidproblemen als esthetische behandelingen. Denk maar aan droge huid, pigmentvlekken, rimpels, enzomeer. Ons nieuw centrum hier in Imde, niet ver van Brussel, is voor ons ideaal gelegen. Het gebouw is ook voorzien van alle modernste snufjes die een ziekenhuis moet hebben."

"Naast de dokterskabinetten op het gelijkvloers, zijn er ook twee moderne appartementen boven ingericht", gaat Greta Thomas, echtgenote van Flavio verder. "De vroegere speelplaats werd helemaal heraangelegd en zal dienst doen als parking. Ikzelf ben ook actief voor de ondernemingen B&B Design en DBO. We realiseren projecten onder andere in medische centra en zijn gespecialiseerd in kwaliteitsvol kantoormeubilair." Burgemeester Jos Emmerechts (LB+): "Ik ben zeer blij dat de oude school van Imde een mooie bestemming kreeg. Het gebouw is prachtig gerestaureerd. Ik doe hier mijn hoed voor af."