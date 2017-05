Oude werfkeet wordt bijzondere leesplek in basisschool Jezus-Eik

In Jezus-Eik (Overijse) werd gisteren ‘De Boekenuil’ officieel ingewijd. Dat is een oude werfwagen die volledig door leden van de ouderraad en leerkrachten werd omgebouwd tot een bijzondere gezellige leesplek.

‘De Boekenuil’ oogt alvast uitnodigend. “Dit moet een leesplek worden waar iedereen gezellig bij elkaar kan luisteren naar een spannend verhaal, waar kleuters kunnen bladeren in een groot prentenboek of waar iedere boekenwurm in een rustig hoekje een hele stapel boeken kan verslinden”, zo omschrijft de school deze leesplek. Na een jaar lang renoveren krijgt de getransformeerde werfkeet nu een vaste plek in de tuin van de school.