Ouders kamperen aan ZAVO Zaventem, inschrijvingen starten pas vrijdag

Bij ZAVO Zaventem hebben de eerste ouders zich gemeld om hun kind tijdig te kunnen inschrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs. De ouders gaan wel nog wat geduld moeten uitoefenen want de inschrijvingen starten pas vrijdagmiddag om 15u.

Het is niet de eerste keer dat ouders kamperen aan de schoolpoort van ZAVO Zaventem. Om lange wachtrijen te voorkomen werkte de school vorig jaar met volmachten. Op die manier kunnen wachtende ouders niet alleen hun eigen kind maar ook andere kinderen inschrijven. Ondanks de kritiek vorig jaar wordt ook nu gewerkt met het volmachtsysteem. De ouders moeten niet aan de schoolpoort aanschuiven, ze werden binnengelaten en zullen daar wachten tot de start van de inschrijvingen. Maar die zijn pas nu vrijdag.

Vroeger beperkte het probleem van de kamperende ouders zich voornamelijk tot de lagere scholen. Daar werd het probleem grotendeels verholpen in die gemeenten waar er gewerkt wordt met een centraal aanmeldingsregister. Daarbij worden kinderen online ingeschreven. Bij de toewijzingen wordt er naast de voorkeur ook rekening gehouden met de afstand tussen de woonplaats van het kind en de school.

De voorbije weken stelde het probleem zich ook al bij de secundaire scholen Sint-Angela Ternat, het Heilig Hart & College in Halle, het Sint-Victor in Alsemberg (Beersel) en het College in Vilvoorde.