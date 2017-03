Ouders kamperen opnieuw aan scholen Prinsenhof en Regenboog in Grimbergen

De inschrijvingen in het Prinsenhof starten pas zaterdag. Maar omdat er slechts 38 plaatsen zijn, hebben dinsdag de eerste ouders hun tenten opgeslagen aan de schoolpoort. Ouders die zich aanmelden krijgen een volgnummer. Elk uur vindt er een naamafroeping plaats om te controleren of de ouders wel aanwezig blijven. ’s Nachts is het wel toegestaan om in de wagen te gaan slapen omwille van de slechte weersomstandigheden van de voorbije dagen.

Ook in de Regenboog (foto links), dat is een school van het Gemeenschapsonderwijs, kamperen zo'n 20 ouders. Daar starten de inschrijvingen pas maandag. De directie heeft wel een lokaal ter beschikking gesteld.

Gevreesd wordt dat ook bij de inschrijvingen in de Grimbergse gemeentescholen heel wat ouders het zekere voor het onzekere zullen nemen en dagen vooraf zullen kamperen aan de poort van hun voorkeurschool. Die inschrijvingen starten op 21 maart.

In heel wat gemeenten zijn dit soort taferelen intussen verleden tijd omdat de scholen er werken met een centraal aanmeldingsregister. Bij de toewijzing houdt dit digitaal inschrijvingssysteem niet enkel rekening met de schoolvoorkeur maar ook met de afstand tussen de woonplaats van het kind en de school.

Grimbergen kijkt voorlopig de kat uit de boom omdat het 7 miljoen euro heeft gekregen van de Vlaamse overheid. Met dit budget kunnen zo'n 500 extra plaatsen gecreëerd worden.