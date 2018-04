Ouders Nick zoeken getuigen

De ouders van de vijftienjarige Nick die zondagavond om het leven kwam in Grimbergen, doen een oproep naar getuigen. De jongen werd vlakbij zijn woning dood op straat aangetroffen. De oorzaak van zijn overlijden is nog altijd niet duidelijk. Mogelijk was er kwaad opzet in het spel.

De vader van Nick deed vanmorgen zijn verhaal bij Radio 2 Vlaams-Brabant. Het gezin zit met heel wat vragen over wat er precies is gebeurd en hoe Nick overleden is. Zondagavond ging de jongen nog even langs bij een vriend die vlakbij woont, maar hij kwam niet meer thuis.

De buurtbewoners zijn twee dagen na de feiten nog altijd van slag. “Ik lag al in mijn bed toen ik een doffe slag hoorde,” vertelt Benjamin Vanderveeken aan Ring TV, “ik ben gaan kijken en daar lag Nick, de zoon van Kenny.”

“Ik hoorde een zware klop. Daarna kwam er een camionette aangereden. De bestuurder zag iemand liggen en vroeg op te staan, maar de jongen reageerde niet,” vertelt Michelle Hoppen. “De hulpdiensten zijn meteen opgebeld en hebben een uur lang hartmassage toegepast, tevergeefs.”

Onveilig

De gsm en sleutels van Nick werden later in een parkje vlakbij terug gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, maar volgens buurtbewoner Benjamin Vanderveeken zou het park niet veilig zijn. “Er wordt vermoedelijk gedeald. Als ik er ’s morgens ga wandelen, liggen er van die plastiek zakjes wit poeder en zo,” zegt hij.

Het onderzoek loopt. Zolang er geen resultaten van de autopsie zijn, wil het parket niet meer reageren op de zaak.