Oudste inwoner Lennik overleden

Vorig jaar waren we er nog bij toen Joanna, Netteken voor de vrienden, haar 106de verjaardag vierde. Ze was nog opvallend kwik voor haar gezegende leeftijd. Netteken bleef ook tot op het einde in haar eigen woning in Eizeringen wonen. Daar kreeg ze elke dag bezoek van haar familie en buren. Op 22 mei zou ze 107 geworden zijn, maar uiteindelijk overleed Netteken zondag in haar woning.

