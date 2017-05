OVAM start nieuwe fase asbestsanering

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, kortweg OVAM, is in de ruime regio van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek begonnen met een nieuwe fase asbestsaneringswerken. Het gaat om het verwijderen van asbestproductieafval in de ophooglagen van onder meer opritten en bermen. De werken duren nog tot het einde van het jaar.

Al sinds 2004 is OVAM bezig met het saneren van percelen waar het kankerverwekkende asbest inzit. In totaal werden er al 800 percelen gereinigd, maar er zit nog altijd veel productieafval in de grond, zeker in de omgeving van Kapelle-op-den-Bos waar de Eternit-fabriek gevestigd is. OVAM is nu begonnen met een nieuwe saneringsronde, dit keer van opritten van bermen.

"Wij hebben ook vastgesteld dat er productieafval her en der voorkomt, gebruikt werd als ophoogmateriaal", vertelt jan verheyen van OVAM. "Het gaat om perforatieresten, snijresten, kleine plaatjes van leien, golfplaten, van buizen. Die worden verwijderd."

Deze saneringsfase duurt ongeveer tot eind december. De kost wordt geraamd op bijna 5 miljoen euro. Ten vroegste tegen 2040 zal Vlaanderen asbestvrij zijn.