Over hele lijn negatief advies voor Eurostadion

De Vlaamse administratie heeft voor de bouw- en de milieuvergunning van het Eurostadion op parking C in Grimbergen over de hele lijn een negatief advies gegeven. Dat meldt de krant De Tijd.

De Tijd kon het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie inkijken. Daarin zetelen maar liefst 20 Vlaamse administraties. Het grootste bezwaar dat geuit wordt is het feit dat bouwheer Ghelamco te creatief omspringt met de wettelijke toegestande bouwoppervlakte. Ghelamco gebruikt meer dan 100.000 vierkante meter, terwijl in realiteit slechts 50.000 vierkante meter toegestaan is, of amper de helft van wat in de plannen van Ghelamco was voorzien.

Een ander heikel punt is de mobiliteit. Op dat vlak zou de bouwheer onvoldoende garanties geven om ernstige verkeersproblemen op de Brusselse Ring te kunnen vermijden.

Nu ligt de bal in het kamp van Vlaams minister Schauvliege (CD&V). Zij moet uiterlijk eind januari op basis van het advies beslissen over de vergunning voor het stadion. Als de beslissing negatief is, kan Ghelamco nog altijd een vergunning voor een kleiner project aanvragen.