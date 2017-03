Overdracht opgestart van Hanenbos Dworp aan Vlaamse overheid

Minister van Jeugd Sven Gatz bracht vandaag een bezoek aan het provinciaal jeugdverblijfscentrum Hanenbos in Dworp, een deelgemeente van Beersel. Hij mocht er samen met een groep schoolkinderen uit Sint-Pieters-Leeuw een speelboom inwijden. Maar hij kwam ook goeiedag zeggen aan zijn toekomstige medewerkers want volgend jaar neemt de Vlaamse Gemeenschap het domein over van de provincie.