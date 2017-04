Overheid veroordeeld voor geluidsoverlast in de Oostrand

De zaak werd al in 2008 ingeleid door 93 gezinnen uit Sint-Piters-Woluwe, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Ze eisten een schadevergoeding voor de overlast die ze ondervonden door het spreidingsplan dat destijds werd ingevoerd door Bert Anciaux toen die federaal minister voor Mobiliteit was. De rechtbank van eerste aanleg gaf hen in april 2011 gelijk. De Belgische overheid ging vervolgens in beroep.

Maar het hof van beroep in Brussel is van oordeel dat de Belgische staat wel degelijk in de fout ging door "manifest onredelijke en niet gerechtvaardigde maatregelen te nemen door het intensief gebruik van de piste 01 in het toenmalig spreidingsplan”.