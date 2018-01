Overijse en 3Wplus starten opleiding tot serrist

Overijse is in samenwerking met enkele druiventelers en 3Wplus – een sociaal tewerkstellingsproject - een opleiding tot serrist gestart. De gemeente wil daarmee de druiventeelt levend houden.

In totaal schreven een 40-tal serristen in spe zich in. In enkele lessenreeksen leren de cursisten onder andere hoe ze een serre moeten onderhouden en druivenranken moeten planten en opkweken. “Eigenlijk leren ze alle technieken. Van de bemesting, de snoei, het aanbinden, de knip en de oogst. Ze leren zelfs bij wat je na de oogst moet doen. We leggen stapje voor stapje uit hoe wij professionele druiventelers het al jaren werken”, zegt druiventeler Ronald Vanderkelen, die de cursus mee begeleidt.