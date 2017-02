Overijse geeft groen licht voor fusiegesprekken met buurgemeenten

Of er ook bij de andere druivengemeenten interesse is voor zo’n huwelijk is niet meteen duidelijk. Maar in Overijse zijn ze het idee van een fusie alvast genegen. De gemeenteraad gaf het college van burgemeester en schepenen een mandaat om gesprekken op te starten met Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg.

De Vlaamse overheid wil fusies alvast aanmoedigen. Gemeenten die hier werk van maken krijgen daarom een schuldverlichting van maximum 500 euro per inwoner met een maximum van 20 miljoen euro voor elke nieuwe fusiegemeente. Maar dan moeten de betrokken gemeentebesturen hierover wel een akkoord hebben voor het einde van dit jaar.

​