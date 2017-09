Overijse stelt bezwaarschrift op tegen Oaktree

Oaktree ligt in feite op het grondgebied van de Brusselse gemeente Oudergem. Maar het ligt wel pal op de grens met Overijse, vandaar de bezwaren van de Overijsenaren. Tijdens de jongste gemeenteraad werd het bezwaarschrift uitvoerig toegelicht.

Tot de grootste bezwaren hoort onder andere het taalaspect. De projectontwikkelaar stelde zijn dossier in het Frans op. Daarom verzoekt de gemeente Overijse alle betrokken partijen om een integrale versie in het Nederlands.

De mobiliteit loopt als een rode draad doorheen de vele bezwaren, evenals de onderschatte parkeerproblematiek en de 'aanslag op milieu en natuur in het Zoniënwoud.' Ook wordt de omvang van het project naar bouwhoogte en bouwdiepte aangeklaagd. Volgens schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer (Overijse 2002 - N-VA) is het afvalwater een ander probleem. "Hoe kan zo'n grootstedelijk project werken als het niet eens is aangesloten op een rioleringsnet?"

Verder stelt het schepencollege van Overijse ook de inplanting fundamenteel in vraag.