Overijse weert sluipverkeer met ambitieus Mobi-plan

Overijse wil met een ambitieus Mobi-plan het sluipverkeer in de gemeente weren. Om dit te realiseren zullen in verschillende straten snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Voorts komen er veilige fietspaden. Goed voor een investering van 2,8 miljoen eruo. Dat schrijft Het Laatste Nieuws

De druivengemeente krijgt heel wat sluipverkeer te verwerken omdat het verkeer op de E411-snelweg, de N4 (Brusselsesteenweg/Waversesteenweg) en de N253 (Terhulpensesteenweg) haast dagelijks dichtslibt. Daarom werkte Overijse een mobiliteitsplan uit dat het sluipverkeer uit de woonwijken en de gehuchten moet bannen.

Heel wat straten krijgen binnenkort variabele verkeerslichten en wegversmallingen. Eerst zal er een proefopstelling geplaatst worden. Bij een positieve evaluatie zal de opstelling mogelijk behouden worden.

De eerste realisaties zijn nu al zichtbaar. Zo werd er eenrichtingsverkeer ingelast in de Ijskelderlaan. Dat moet de veiligheid verhogen in de buurt van de scholen ’t Kasteeltjes en Sint-Martinus. Voorts kwamen er extra zebrapaden op de Frans Verbeekstraat, in de Vuurtgatstraat en de Brusselsesteenweg. Ook starten binnenkort de werken voor de aanleg van een fietspad tussen het centrum van Overijse en Terlanen en in de Vuurtgatstraat.