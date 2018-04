Overijse wil z’n auto’s delen met inwoners

De gemeente Overijse bouwt gestaag verder aan een milieuvriendelijk wagenpark. Er komt een nieuwe gemeentelijke elektrische wagen bij voor het gemeentepersoneel. Overijse onderzoekt ook of het mogelijk is om de wagen in te schakelen in een autodeelsysteem met de inwoners.

“Het nieuwe elektrische voertuig willen we in eerste instantie inzetten voor diensttrajecten door het gemeentelijk personeel”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes. “Voor korte trajecten door de gemeentelijke medewerkers bieden we op deze manier een alternatief voor andere brandstoffen zoals benzine en diesel.” De gemeente onderzoekt ook of de inwoners mee gebruik kunnen maken van de milieuvriendelijke wagen. “We zijn nu al aan het uitzoeken of dit elektrisch voertuig ook kan worden ingezet in het kader van autodelen, zodat ook onze inwoners dit voertuig zouden kunnen gebruiken.” De nieuwe aankoop maakt deel uit van een groter plan in Overijse.

“Recent kocht de gemeente ook een nieuw CNG voertuig aan met zonnepanelen op het dak. Met dit voertuig kunnen de schrijnwerkers hun handgereedschap makkelijk opladen aan de hand van die zonnepanelen. Telkens een voertuig van het gemeentelijk wagenpark aan vervanging toe is, onderzoeken we bovendien of een ecologisch voertuig bij de opties hoort. Zo zijn al heel wat voertuigen vervangen door CNG-voertuigen.”