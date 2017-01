Overleg tussen Brussel en Vlaanderen over lawaaihinder Zaventem zit muurvast

Het Overlegcomité, dat is het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen in ons land, boog zich vandaag over de kwestie. De bedoeling was om een onderhandelde oplossing uit te werken rond de lawaaihinder op Zaventem. Het Brussels gewest wilde immers al vanaf 1 januari strengere geluidsnormen hanteren maar tegen die maatregel riep de Vlaamse regering een belangenconflict in waardoor de beslissing voor 60 dagen wordt opgeschort. Maar zelfs over wanneer die termijn precies afloopt zijn de meningen tussen Vlaanderen en Brussel verdeeld.

De onderhandelingen hebben dan ook niets opgelverd. “We hebben stappen achteruit gezet in plaats van vooruit want Brussel weigert gewoon te overleggen”, reageerde Ben Weyts (N-VA) na afloop. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) ontkennen dat er aan Brusselse kant geen bereidheid is tot overleg. Zij zijn naar eigen zeggen al meer dan 2 jaar vragende partij. Zij dringen ook aan op een initiatief van de federale regering om werk te maken van een vliegwet en een globale oplossing. Premier Michel zal alvast het initiatief nemen om alle partijen begin februari opnieuw rond de tafel te krijgen.