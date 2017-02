Overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen breidt uit

Goed nieuws voor wie in de buurt van de Maalbeek en de Bruinborrebeek in Grimbergen woont. De provincie gaat het gecontroleerde overstromingsgebied Nekkerbos uitbreiden met 10.000 kubieke meter.

Die extra buffercapaciteit moet voorkomen dat de beken uit hun oevers treden bij hevige regenval. Dat gebeurt nu nog gemiddeld twee keer per jaar, waardoor de straten en de huizen in de buurt onder water komen te staan, met alle ellende van dien. In 2009 legde de provincie het overstromingsgebied aan met een buffercapaciteit van 45.000 kubieke meter, maar dat volstaat niet, vandaar nu de uitbreiding.