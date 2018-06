Oyenbrugmolen in Grimbergen bakt eindelijk weer brood

Er kan opnieuw brood worden gebakken in de oven van de historische Oyenbrugmolen aan de Maalbeek in Grimbergen. Met de steun van Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de provincie Vlaams-Brabant werd de bakoven heropgebouwd op de plaats waar die honderden jaren moet hebben gestaan. Woensdag werd de oven officieel ingewijd.

De heropbouw van de bakoven bij de Oyenbrugmolen aan de Maalbeek in Grimbergen is een belangrijke stap in de restauratie van de hele molensite en de integratie ervan in de natuur van de Maalbeekvallei.

Erik Van Hemelrijck, eigenaar van de Oyenbrugmolen: ‘We herstellen dat erfgoed niet zomaar, we gaan er ook iets mee doen. Zoals we met de molen opnieuw willen graan malen, willen we met de bakoven weer brood bakken op traditionele wijze. Wie interesse heeft, kan aansluiten bij onze bakgroep, een heel diverse groep mensen die van her en der komen.”

Het regionaal Landschap Brabantse Kouters en het Museum voor Oudere Technieken van Grimbergen ondersteunden het project met raad en daad en de provincie Vlaams-Brabant kwam met een aardige subsidie over de brug. Tom Dehaene, Gedeputeerde voor Erfgoed (CD&V): “Dit maakt deel uit van ons programma "360 graden Erfgoed". Daarmee proberen we in verval geraakte historische gebouwtjes of constructies te restaureren, zodat ze terug hun historische waarde krijgen in ons landschap."

Op zondag 1 juli, tijdens de derde editie van 'De Maalbeek met verve en muziek', wordt het bakhuis van de Oyenbrugmolen opengesteld voor het grote publiek.