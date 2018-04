Paarse hyacintenpralines overdonderend succes

Het is druk als we het winkeltje van Marleen binnenstappen. De ene na de andere klant wil proeven van haar hyacintenpralines. “We zijn verbijsterd door de reactie van de mensen. Maar het is leuk om zoiets mee te maken. Waarom zouden we niet inspelen op de hype van het hyacintenbos? Het is iets mooi dat we van de natuur gekregen hebben en waarom niet meedoen? Als iedere handelaar zijn creativiteit een beetje gebruikt, zetten we Halle op een positieve manier op de kaart. Ik hoop dat nog meer handelaars op de hype inspelen,” besluit Marleen.