Paassoldaten dragen rouwlint voor Lembeeks slachtoffer aanslag Stockholm

Met paasmaandag zullen de stad Halle en de paassoldatengroepen hun medeleven betuigen met de nabestaanden van Lembeekse vrouw die omkwam bij de aanslag in Stockholm. Zo zullen alle paassoldatengroepen hun vaandel tooien met een rouwlint en zal er ook een minuut stilte gehouden worden bij de aanvang van de paasprocessie.

Vrijdag 7 april reed een vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Bij de aanslag vielen 4 doden. Onder hen ook een 31-jarige vrouw uit Lembeek (Halle).

Op vraag van de familie van het slachtoffer zal de stad Halle voorlopig geen rouwregister openen. Maar tijdens de feestelijkheden in Lembeek volgend weekend willen het stadsbestuur en de soldatengroepen hun oprechte medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer betuigen. Er wordt een minuut stilte gehouden bij de start van de Paasconcerten op zondagavond om 18u, bij de uittocht van de Sint-Veroonmars op maandagmorgen 8u en tijdens de soldatenmis op dinsdagmorgen 9u. Tijdens de processie op maandag zullen de soldatengroepen hun vaandel tooien met een zwart rouwlint als teken van rouw.