Pajotse Nele Bauwens op de planken met ‘Wat een geluk’

Nele Bauwens, bekend van onder meer de tv-series Zone Stad en Spoed, begint haar toernee door onze regio waar haar roots liggen. Op 26 en 27 januari brengt de Pajotse actrice en zangeres haar nieuwe monoloog in het Galmaardse Baljuwhuis. Later komt ze ook onder meer naar Asse en Zaventem. “Als rasechte Pajotse heb ik het in ‘Wat een geluk’ over stiltegebieden, volkse figuren als Ronnie de Sven en smalle Cindy”, vertelt Bauwens. “Maar het is ook een voorstelling die het taboe rond ‘ongewenst kinderloos zijn’ bespreekbaar maakt. Een thema waar moeilijk humor over te maken valt, maar toch is dat gelukt.”