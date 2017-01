Pajottenland eist belangrijke rol op tijdens Bruegeljaar

In het Pajottenland is een werkgroep al volop bezig met de voorbereidingen van het Bruegeljaar. Dat meldt De Standaard. In 2019 herdenken we dat het 450 jaar geleden is dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei willen die gelegenheid anagrijpen om in de verf te zetten dat Bruegel een echte Pajot was.