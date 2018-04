Pajottenland volgend jaar in het teken van Bruegel

Pieter Bruegel de Oude is een Pajot en dat zal je geweten hebben. Volgend jaar zetten verschillende Pajotse gemeenten de 450ste verjaardag van het overlijden van de kunstschilder een jaar lang in de verf. Van fietstochten en tentoonstellingen over boerenbanketten, tot zelfs een theatertournee. 2019 wordt voor het Pajottenland een Bruegeliaans jaar.

De kapel in Sint-Anna-Pede bij Dilbeek is een plek die het Pajottenland onlosmakelijk verbindt met Bruegel. Het kerkje is namelijk te zien op een werk van de schilder, net als de Pedemolen. Dilbeek organiseert volgend jaar dan ook een wandeling langs die monumenten, met onderweg werken van landschapsarchitecten met wereldfaam.

Ook zal het graan op de Bruegelschilderijen opnieuw tot leven gewekt worden. “In de kelder van de kerk staat een pot met oud graan uit de tijd van Bruegel,” legt Dilbeeks schepen van Toerisme Anneleen Van den Houte uit. “Samen met een landbouwer uit het Pajottenland zullen we proberen dat graan weer te laten groeien. Als dat lukt, zullen we het ook oogsten zoals toen en er brood mee bakken.”

Bruegel vs. hedendaagse kunstenaars

In het Kasteel van Gaasbeek zal je tijdens het Bruegeljaar dan weer terecht kunnen voor een interactieve tentoonstelling. Niet met de werken van Bruegel, maar wel met creaties van hedendaagse kunstenaars die zich door de oude meester lieten inspireren. “Bruegel werkte rond thema’s die ook vandaag nog actueel zijn, zoals oorlog, de zwakke mens en het landschap waar we ons in bevinden,” zegt Joke Beyl van het Kasteel van Gaasbeek.

Tal van streekorganisaties willen het Bruegeliaanse landschap dan weer in de kijker zetten via wandelingen, fietstochten, banketten tot zelfs een uitkijkpost aan één van de bollen op de nieuwe Satcomsite in Kester. Maar er is nog meer: We werken aan een theaterstuk, een muziekwerk, tentoonstellingen en reproducties,” legt Jos Huwaert, coördinator Bruegel Leeft uit, “we willen de kenmerken van Bruegels werken in contact brengen met het Pajottenland.”

Het zit heel wat Pajotse gemeenten dwars dat Vlaanderen met de hoofdactiviteiten rond Bruegel 2019 vooral naar Antwerpen en Bokrijk trekt. Alle activiteiten in het Pajottenland zijn daar een antwoord op.