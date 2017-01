Pak minder leerlingen voor hotelschool Wemmel

Hotelscholen trekken over heel Vlaanderen minder leerlingen. Ook bij Campus Wemmel merken ze de dalende tendens. Het is zoeken naar verklaringen en manieren om het tij te laten keren.

In 2014 kozen 85 leerlingen voor de richting Hotel op Campus Wemmel, dit schooljaar zijn er dat 50. Volgens sommigen is dat het gevolg van het feit dat de hype rond de kookprogramma’s wat bekoeld is. Maar in Wemmel zien ze nog andere oorzaken. “De opleiding en het beroep worden te weinig op een positieve manier in de picture gezet”, zegt directeur Sanne Huygens. Negatieve verhalen over faillissementen en de witte kassa in de horeca halen inderdaad vaker het nieuws. Ook de onregelmatige uren schrikken de jongeren af.

Jongeren beseffen volgens Campus Wemmel ook te weinig dat ze er later niet alleen voor staan in de horeca. “Zo is er de goed uitgebouwde beroepsfederatie Horeca Vlaanderen waar wij als school nauw mee samenwerken. Misschien is dat iets minder bekend bij de leerlingen waardoor ze niet weten dat ze ook op steun kunnen rekenen binnen het arbeidsveld”, aldus Huygens. RINGtv polste vanmiddag bij de leerlingen zelf naar mogelijke oorzaken. Hun reacties zie je vanavond in het nieuws.