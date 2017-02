Pand 1500 wordt creatieve hart van Halle

In de Sint-Katharinavest in het stadcentrum van Halle toveren een twintigtal jongeren een voormalig tuincentrum om tot Pand1500. Pand1500 wordt het creatieve hart van de Halse binnenstad. Gezellig iets drinken, creatieve workshops, een vintagemarkt, discussiëren over maatschappelijke thema’s… Het aanbod is eindeloos.

“We gaan ook muziek programmeren en doe-momenten houden. We willen ook scholen ontvangen. Er komt een breicafé en een kattencafé. We gaan mensen in contact brengen met katten in een aparte ruimte om aan therapie te doen. Mensen krijgen ook meer informatie over de katten en kunnen ze nadien adopteren,” zegt Tomhas Haesaerts van Spectakulo vzw..

Pand1500 zal samenwerken met de omliggende handelaars. De basis van het project is gelegd tijdens Pand1502, het pop-upfestival dat Spectakulo afgelopen zomer organiseerde in de leegstaande zeepfabriek in Lembeek. Dat was met 6.000 bezoekers zo succesvol dat het om een vervolg vroeg.

