Paradise City danst festivalzomer in

Met Paradise City is de festivalzomer ook in onze regio ingedanst. Het Kasteel van Perk werd voor de derde keer omgetoverd tot een paradijs van elektronische beats.

En wie Paradise City zegt, zegt ook ecologie. Met onder meer podia opgetrokken uit gerecycleerd afvalhout, kartonnen tentjes en herbruikbare bekers wordt het groene karakter van het festval extra in de verf gezet. In totaal zakten 13.000 feestvierders af naar Perk, een verdubbeling tegenover vorig jaar. Enkele sfeerbeelden krijg je straks in Cocktail.