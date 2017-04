Paradise City Perk maakt volledige line-up bekend

Paradise City, het groene dansfestival dat dit jaar voor de derde keer plaats vindt in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk, heeft zopas zijn volledige line-up bekend gemaakt.

Het festival wil de fijnproevers van elektronische muziek ook dit jaar op de wenken bedienen met warme house, melodische techno, opzwepende disco en diepe elektro. Paradise City brengt dus een flinke hap underground muziek, maar wil die tegelijk ook ontsluiten voor een breder publiek. Onder meer Recondite, Sinners, Nosaj Thing, HVOB, Moscoman, Giorgia Angiuli, Sebastian Mullaert & Ulf Eriksson, Gabriel Ananda zullen er het podium beklimmen voor een live-act. Maar ook de SKY H1, Stavroz, Amyn en Harted van de Belgische techno scene zullen op de afspraak zijn. En uiteraard verwelkomt Paradise City ook een pak dj’s: Omar S., Âme, John Talabot, Agoria, Jeremy Underground, Denis Sulta, Kornél Kovacsn, Konstantin Sibold B2B Kosme en Acid Pauli. En uiteraard is er ook aandacht voor de gerenommeerde Belgische dj-scene.

The Guardian maakte enkele weken geleden nog een top 10 bekend met de beste festivals in Europa. Paradise City viel net buiten die top 10 maar kreeg wel een mooie pluim van de Britse krant. Nochtans werd het festival pas in 2015 voor het eerst georganiseerd. Het festival onderscheidt zich van andere muziekfestivals door de idyllische locatie (het Kasteel Ribaucourt in Perk) en het duurzame karakter. Paradise City stelt dan alles in het werk om zijn ecologische voetafdruk tot een absoluut minimum te beperken. Naast het gebruik van groene energie, het beperken van afval en het aanbieden van ecologisch verantwoorde catering, wordt dit extra onderstreept door het gebruik van gezuiverd kraantjeswater. Dus plastiek flessen zijn dus uit den boze op dit Perkse festival. Paradise City vindt dit jaar plaats op 23, 24 en 25 juni. Meer info vind je op paradisecity.be . (foto Paradise City)